被拍到「帶鮮肉球員回香閨」 蔡尚樺親回應揭真相

蔡尚樺洩下節目主持工作後，現在轉擔任職籃T1聯盟的策略行銷長，不過近來被「鏡週刊」拍到，與最近鬧出合約爭議的T1新隊26歲球員林秉聖聚會互動頻繁，而她身邊則早已有一位交往11年的男友「交大仔仔」易鼐恩，對此，蔡尚樺做出回應。

據「三立新聞網」報導，蔡尚樺回應因為工作關係，所以認識不少球員，平時會不定期聚會，而當天的聚會男友也在，被拍到林秉聖開車載著她進入住處社區，她解釋因為聚會的餐廳就在她家附近，因此林秉聖就把車開到社區地下停車場停放，聚會完後，男友還有陪林秉聖去牽車，只是沒有被拍到。