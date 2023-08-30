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《木曜4》幕後團隊集體離職 前員工揭導火線「6月美國行不知發生何事」

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《木曜4》幕後團隊集體離職 前員工揭導火線「6月美國行不知發生何事」

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
木曜4超玩幕後團隊集體離職，幕前的藝人則暫不變。 圖／擷自臉書
木曜4超玩幕後團隊集體離職，幕前的藝人則暫不變。 圖／擷自臉書

網路節目「木曜4超玩」近來被爆出幕後團隊集體離職，隨後麥卡貝老闆Eric接著宣布節目暫停，預計9月推出新企畫，如今有麥卡貝的前員工揭露爆發出集體離職的幕後原因。

麥卡貝的前員工在「遊戲大亂鬥」發文吐露公司與節目製作的內幕，在幕後人員集體離職後，麥卡貝徵才從節目製片、行銷企劃、攝影師職務通通有缺，但看到開出的薪資區間為32000至40000之間，被外界認為「低了」。麥卡貝的前員工就透露公司的流動率很高，因為老闆Eric常會突然開除人，大家都不知道原因，而老闆喜歡用薪水低的大學剛畢業年輕人，雖然工作上大家都很好溝通，但其實是一個血汗工作。

麥卡貝的前員工透露因為「木曜4超玩」是使用公司資源最多的節目，其它的節目能分到的資源不多，更不用說能接到業配，而6月時「木曜4超玩」去美國出外景，但回來之後老闆Eric就執意要開除兩位核心工作人員，隨後其他像是製片等工作人員似乎為了力挺，而選擇同進退離職，最後連製作人百祥也要離開，但是大家都懷疑是否美國行發生了什麼事情，才導致現在這樣的結果。

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