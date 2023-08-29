許富凱罹甲狀腺亢進曝復原狀況 檢場笑喊「要找女婿」

温昇豪、陳澤耀以及邵雨薇主演溫馨賽車電影「我和我的賽車老爸」今(29)日舉辦首映會，許富凱為電影演唱歌曲「南風」，並擔任首映會特別嘉賓，許富凱並用美聲清唱一段副歌，他日前罹患甲狀腺亢進，提到已去看醫生，醫生開了3種藥給他，原本每天都要吃，養成運動習慣後已經逐漸恢復正常。

許富凱提到唱歌時會手抖，還有人問他脖子怎麼這麼粗，還以為變胖，去健康檢查後才發現是「甲狀腺亢進」，也提到現在吃藥，一周只要吃3至4天，一個月回診一次追蹤就好。

檢場在片中與孫綻飾演父子，並與陳澤耀發展出如同親情的師徒情誼，檢場笑稱自己只有兒子，但又想到兒子比較頑皮，「有女兒多好，女兒比較貼心，我的女兒跟我就像情人一樣」，但被問女兒是否有來看電影，立刻又說「我女兒現在不怎麼理我」，幽默口吻，引起全場哄堂大笑。女兒王敏淳已踏入演藝圈，被問「賽車老爸」眾多帥氣男星中，哪一位最適合當他女婿，檢場立刻開心表示「每一個都很好，又高又帥」，並說自己與妻子李翊君都不高，很希望找一個體格較高大的女婿，「我女兒的電話可以留給你們」。

倘若電影票房熱賣，會怎樣回饋粉絲？邵雨薇妙答這部電影聚集眾多帥哥，可以比照「賽車女郎」拍男性版的年曆，每位男星都半裸與賽車合照，引起兩位男主角温昇豪、陳澤耀哈哈大笑。陳澤耀來自馬來西亞，他感謝這段期間，温昇豪時常帶他到處吃美食，並說下次要帶温昇豪去馬來西亞吃榴槤。電影重點在親情，不過温昇豪的老婆尚未看過電影，「之後也許會看吧」。

李玉璽、涂善存在片中飾演賽車手搭擋，2人互動良好，還有搭肩、熱情聊天等戲碼，更一度被導演督促「你們不要太親密」，涂善存也笑說希望電影票房能夠大賣，「這樣就可以出我們的外傳故事」。

「我和我的賽車老爸」導演、演員全數到齊。記者李政龍／攝影

邵雨薇。記者李政龍／攝影

温昇豪主演「我和我的賽車老爸」。記者李政龍／攝影

温昇豪(左起)、陳少卉以及陳澤耀在「我和我的賽車老爸」有不少精彩互動。記者李政龍／攝影

「我和我的賽車老爸」導演、演員全數到齊。記者李政龍／攝影