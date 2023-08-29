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演藝圈「隱藏版學霸」曝光！他們全是台政畢業資優生

聯合報／ 記者李姿瑩／台北即時報導
演藝圈隱藏版學霸齊聚一堂。圖／三立提供
演藝圈隱藏版學霸齊聚一堂。圖／三立提供

「辣個女生」日前找來演藝圈中幾位隱藏版學霸，讓他們現場PK金頭腦。來賓包括潘奕如、賀瓏、江大成、LINION，以及陳俋塵與孫睿，罕見在螢光幕前公開超強實力。

他們在節目中接受測驗，科目包括國語、英文、數學、社會、自然、健體、演藝。主持人小煜逗趣分享自己從小就喜歡用英文「把妹」，以教同學英文為名，與女同學們「更加熟悉」。江大成身為英文補教名師徐薇之子，在節目中大展英文長才，現場教學英文 pick up line （搭訕的句子）。

雖然天心覺得江大成的手法在台灣似乎行不通，但江大成對答題可就拿手得很。即使挑戰途中他一度沒自信想call out求救，但最終仍憑藉實力贏得英文題目雙冠，大聲向媽媽徐薇喊話：「謝謝電視機前的媽媽從小的教導，讓我成功守住了這份榮譽！」

賀瓏國中曾拿下全國數學競試第四名，同時也是政大經濟系、師大附中畢業的資優生。他感嘆學數學沒有用，很難把妹，天心聞言稱讚賀瓏不僅在數理方面出色，而且在文科和辯論方面也有著出眾的表現。

她忍不住調侃賀瓏「你最近很紅喔」，原來賀瓏近期參與「全明星辯論會」，犀利的論述時常成為新聞點。但對於天心的揶揄，賀瓏也連連擺手，苦笑表示不確定自己是紅還是黑。

江大成在極短時間內考上台大經濟系。圖／三立提供
江大成在極短時間內考上台大經濟系。圖／三立提供

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