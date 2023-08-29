温昇豪當評審 聞「好聲音」爭議妙答：我什麼咖

藝人温昇豪、李杏等出席伊林第12屆「璀璨之星」總決賽活動，2人盛裝出席，李杏則配戴價值160萬珠寶，温昇豪擔任過不少次評審，提到大陸節目「中國好聲音」引發爭議，被問是否遇過參賽者用錢收買？他回：「沒有，我什麼咖，我小咖。」

温昇豪擔任「璀璨之星」評審，他坦言喜歡自然、誠懇的表演，對於參賽者能在出錯時還能從容應對，他認為會加分，「反而是設計過的內容，我會覺得少了一點什麼，真正好看的表演，應該要留一絲懸念，讓人忍不住期待下次的演出。」，對於選秀節目「走後門」，在演藝圈是否聽過類似事件？温昇豪表示不清楚，但認為每人都有其生存之道。

李杏日前剛過39歲生日，趕在明年到了「恐怖年齡」（40歲）前，她做了凍卵療程，坦言其實「懷孕生子」一直未在自己的人生規劃中，只是想要多一個選擇；她透露，療程開始身體並未感到不適，但肚子明顯一天天變大，「真的像懷孕一樣，老實說看了心情很差。」，而今她配戴約160萬珠寶行頭亮麗出席活動，笑言：「因為是重要的活動，又不想要出動保鑣保護行頭，這樣我壓力會很大，所以這樣剛剛好。」