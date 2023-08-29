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同樣爆戀情下場卻大不同 倪暄私訊林襄對話內容曝光

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
林襄（左）和倪暄曾同為樂天啦啦隊女孩，但倪暄因感情風波而離隊。圖／摘自臉書
林襄（左）和倪暄曾同為樂天啦啦隊女孩，但倪暄因感情風波而離隊。圖／摘自臉書

林襄日前被爆出和同隊隊員馬傑森熱戀，當時球團表示對於藝人隱私不予回應，但同為啦啦隊員，捲入感情風波的倪暄卻遭球團要求離開，有網友為倪暄抱不平，認為這是差別待遇，倪暄今出席年代「美味SO MUCH」日本鳥取觀光宣傳大使授予儀式記者會，也首次對此回應。

被問到網友認為球團對她不公平，她說自己和林襄的狀況不一樣：「如果真的就像報導說的那樣，感情的事情就是無法控制，如果真的找到自己的幸福，那很好啊！」樂天啦啦隊女孩曲弈坦言球團確實有禁愛令，「會希望焦點不要放在這上面，怕大家會模糊焦點，大家心思也都放在工作上比較多」，所以林襄算是特例嗎？曲弈回「沒有沒有，也不知道公司現在怎麼樣，現在就是公司在處理。」

倪暄說，自己也是看到新聞才知道林襄的新戀情，「我還有密她，我有問她沒事吧，她回我她很好，我和襄私交也不錯，我是不知道現在公司內部的狀況，畢竟我現在畢業了，不知道球團最後會是什麼方式處理。」倪暄也坦言，離隊後曾經歷過一段低潮期，暴瘦到讓身邊朋友都替她擔心，但現在心態已經調適過來，順利走出過去的陰霾。

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