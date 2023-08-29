柯叔元認愛後首露面！談「再婚計畫」驚吐女兒哭出來

51歲的柯叔元離婚近10年，上個月被拍到和小10歲白富美交往，28日他和侯彥西、陳妤、黃薇渟、管麟出席中視、衛視中文台「女兒大人加個賴」收視慶功，被問起感情事含蓄說：「我已經很久沒談戀愛了，感謝大家關心，就是穩定交往。」至於是否考慮再婚？他表示：「看緣分，有機會的話，不排除。」

柯叔元主演「女兒大人加個賴」收視率即將超越本土劇，他現身時紅了眼眶，表示自己沒有哽咽，紅眼症是職災，年紀大了很容易流眼油，給醫生檢測眼壓，一切正常，只是要他早點休息。

他的戀情曝光，頻頻求饒，表示已經很久沒交女朋友了，尷尬笑說：「就是正常成年人穩定交往，謝謝祝福，對方是一般人，不喜歡被過度關注，給我一點空間和時間，女兒和兒子也都很贊成。」他透露女兒在他生日時，還做了手做卡片給他，看到他新戀情的報導還哭了，後來兩人一起吃飯，女兒希望他能分享自己的愛情故事，父女感情極好。被問到是否會為了另一半常去台中？柯叔元笑說：「我本身就台中烏日人啊！」。

柯叔元透露，自己平常拍戲都不上妝也不保養，爆料劇中最愛漂亮的是管麟，大家約出去他都會遲到，讓管麟笑說：「遲到就這麼一次啦，因為是去打高爾夫球才想可以輕鬆一點。」反倒是黃薇渟長相很女人，私下則是公認的男子漢。

黃薇渟自爆自己剛出道拍戲時，有一次在爬樓梯時忍不住冒出小女生的嬌羞聲，結果被同劇男星投射嫌棄的表情，她說：「從那次以後我變成有心理陰影，覺得裝可愛真的不適合我。」她29日穿著劇組的T恤亮相，自己加了很多小巧思，把一件普通的T恤改成性感小背心，她透露自己大學念的就是景觀設計，連床頭櫃都會自己做。

陳妤則剛考上潛水執照，她的喜劇演出很受讚譽，但她說自己無法打開潘朵拉的盒子，被不敢看網友評價，她笑說「不管好壞我都無法，會受影響。」侯彥西今年則有多部作品報名金鐘獎，他表示有幾部作品給他簽名報獎，但強敵環伺他沒有期望太高。