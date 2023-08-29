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傑尼斯認了前社長性侵！直接公布「犯罪時間點」

聯合報／ 記者李姿瑩／即時報導
喜多川生前醜事被揭發。圖／摘自日網雅虎
喜多川生前醜事被揭發。圖／摘自日網雅虎

傑尼斯事務所創辦人喜多川強尼被BBC紀錄片披露長期性侵旗下練習生，受害人從未成年到出道偶像都難逃魔爪。今天傑尼斯在官網公布一份調查報告內容，認了已故社長確實加害多人，現任社長藤島茱莉景子也該辭職負責。

對於紀錄片披露的黑歷史，傑尼斯本想視而不見，但隨著越來越多受害者出面指控，社會輿論上升至國際話題，最終藤島茱莉景子不得不透過影片道歉。

為了表示徹查誠意，傑尼斯聘請外部專家進行調查，經過近3個月的訪談，認定喜多川確實從1970年代前半期到2010年代中期，對多名練習生伸出狼爪。報告書中也歸結了公司內部長期以來的錯誤，包括喜多川的姊姊（藤島茱莉景子的媽媽）知情不報、高層人員視而不見，甚至有樣學樣。

為了避免類似事情再發生，調查報告書中建議藤島茱莉景子辭職，將公司交給專業經理人營運，革除家族企業陋習。

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