89歲林沖手術失血過多差點往生 「鑽石歌王」現況曝光

89歲鑽石歌王林沖這幾年經歷各種病痛，甚至在手術中差點因失血過多有生命危險！幸好有專業醫師團隊千鈞一髮將他從鬼門關搶救回來，他現在每天都過得相當感恩，在身體不舒服的時候仍然敬業工作，不僅到安養院唱歌給老人家聽，用他自己的生命故事激勵許多人，平日也積極練歌、運動、保健，準備隨時再登上大舞台演出。

身為台南人的他，前年回到母校台南二中為校友會登台演出，讓好久不見的老同學校友們驚訝連連，在台上神采奕奕丹田這麼有力。位於台南二中對面的許石音樂館，九月即將舉辦為期一個月的「2023許石月系列活動」，其中一項就是請到許石的學生林沖來分享！

林沖於數十年前1955年參與「黃帝子孫」這部電影演出時，因緣際會跟著許石老師學唱歌，從發聲到學唱「南都之夜」結下了師生不解之緣，林沖表示因為有許石老師的教導，奠定他的歌唱技巧，才有了後續輝煌的演藝成就。然而過去林沖因長年在日本香港工作，無法參與許石老師相關的活動，因此這次他抓緊機會，要在9月3日下午兩點，於許石音樂圖書館閃亮開唱，目前座位已預訂一空。

林沖又將馬不停蹄準備接下來在16日出席在新北市政府舉辦的「愛傳承關懷演唱會」，再度攜手王彩樺、李明依、翁立友、陳美鳳、康康、黃國倫等一起獻唱，還有新生代歌手羅平扮演林沖表演舞台劇，林沖愛才特別商借只在香港紅磡體育館登台露出過一次的「戰袍」給羅平，拋磚引玉希望演出更成功，喚起更多人關懷長者們。