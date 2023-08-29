朱芯儀抗癌成功 老公衛斯理曝喜訊：終於畢業了

朱芯儀2021年底被診斷出罹患乳癌2至3期，在2022年5月進行乳房切除手術，之後也歷經了18次化療，日前老公衛斯理在社群透露朱芯儀已在醫院完成最後一個療程，恭喜她畢業了。

衛斯理陪著朱芯儀入院進行最後療程，在IG限動先為她打氣「平安健康最重要，多長時間我都會陪妳等，一定會一切順利的」，之後又貼出一張朱芯儀戴的手術帽及穿著手術服的照片，開心表示「恭喜妳終於在這門難修的課堂裡畢業了，未來的我們努力自修，永遠不要再回來修這堂學分了好嗎！感謝所有呵護芯儀的醫療團隊們，你們都是貴人，我們全都銘記在心。」

看來朱芯儀已經抗癌成功，不過在這段期間衛斯理也因為壓力太大，而罹患嚴重恐慌症，如今他要正視這個問題，並且吐露感謝之意「很感謝身邊有真的理解我的朋友，給我很多的力量，也讓我決定不再忽視自己，不再假裝自己很好，謝謝同事家人朋友對我的包容」。

衛斯理曝朱芯儀已完成完成療程。 圖／擷自IG

衛斯理為朱芯儀打氣。 圖／擷自IG