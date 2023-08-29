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Lulu出國衰事不斷！北海道新千歲機場遭「海關扣留9小時」震撼經歷曝光

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
Lulu一行人在北海道機場被海關扣留的過程。 圖／擷自YouTube
Lulu一行人在北海道機場被海關扣留的過程。 圖／擷自YouTube

Lulu黃路梓茵）6月初時受到邀請前日本北海道的知名度假村遊玩，不料卻在當地機場經歷讓人震撼的情況，因此也特地提醒大家出國旅遊時要注意的事項。

Lulu在YouTube頻道上曝光的最新影片，是6月初時要出發前往北海道，到了機場Lulu才發現帶錯護照，帶到舊的護照，最後大家只能改訂機票，一行人還沒上飛機就先花了15萬，到了北海道新千歲機場要掃QR Code時，發現自己的海外網路開通時間弄錯了，沒網路的她，只好趕快找同行的友人分享熱點，這才能連上網掃QR Code，原以為這些只是這趟旅程的小插曲，沒想到之後還有更大的事情。

Lulu一行人下午3點落地北海道新千歲機場，但卻遭遇海關扣留被帶到小房間，Lulu與Amanda，還有另一位友人在歷經行李檢查、搜身、驗毒檢測後才在下午5點出關，但是她的經紀人以及另一位女性工作人員則仍持續被海關扣留，晚間8點經紀人出來了，也透露被帶到小房間的情況。

原來是機場的緝毒犬聞到他們行李後有反應，因此海關人員要求他需脫光全身衣物搜身，之後也仔細檢查行李，將他攜帶的藥物、維他命等，都拿出來並詳細詢問，這些藥丸的用途，服用的時間等，最後又拿出精油同樣也仔細詢問，還拿去做化驗是否含有毒品成份，經過漫長等待檢測結果出爐，雖然沒有驗出毒品成份，但因為海關人員對精油物品還是有疑慮，因此經紀人同意放棄這些物品入境。最後晚間快11點時，另一名女性工作人員也終於出來了，而她被海關扣留了護照，只能先拿著護照影本出關，海關對她有疑慮的物品是，減肥用的中藥粉包，還有蔓越莓錠，直到要離開北海道才到機場拿回護照。

因此Lulu也提醒大家出國時的一些注意事項，檢查護照是否有過期，還有確認好海外網路開通的時間、再來就是攜帶的藥物最好保留完整包裝及醫師開立的處方籤，要不然就是不要攜帶。

Lulu一行人在北海道機場被海關扣留的過程。 圖／擷自YouTube
Lulu一行人在北海道機場被海關扣留的過程。 圖／擷自YouTube

Lulu一行人在北海道機場被海關扣留的過程。 圖／擷自YouTube
Lulu一行人在北海道機場被海關扣留的過程。 圖／擷自YouTube

Lulu一行人在北海道機場被海關扣留的過程。 圖／擷自YouTube
Lulu一行人在北海道機場被海關扣留的過程。 圖／擷自YouTube

Lulu一行人在北海道機場被海關扣留的過程。 圖／擷自YouTube
Lulu一行人在北海道機場被海關扣留的過程。 圖／擷自YouTube

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