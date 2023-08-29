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瘦了5公斤還被嫌胖 詹子晴崩潰「到底要人怎麼活」

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
詹子晴對於網友評論感到崩潰。圖／摘自臉書
詹子晴對於網友評論感到崩潰。圖／摘自臉書

詹子晴(ㄚ頭)可說是演藝圈的副業女王，她日前在臉書透露，自己從7月中到現在瘦了5公斤，卻還是被說胖，讓她忍不住崩潰大喊「到底要人怎麼活呀？一個多月瘦了5公斤好像白瘦了」，她認為還不如自暴自棄，「乾脆管他的，繼續胖，反正我瘦了還是胖了，都會被說怎麼胖這麼多」，語氣十分無奈。

網友見狀紛紛為她打氣「這麼瘦了還被說胖。想逼死誰」、「別在乎別人怎麼看，怎麼說，做自己就對了」、「不會啊還是很可愛，哪裡胖啦，太壞了」、「自己開心最重要」，要她別把酸民的言論放在心上。

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