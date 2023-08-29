無套未成年床照全外流！RIIZE 19歲成員才出道就爆超渣行徑

SM娛樂相隔7年再推7人男團RIIZE，成員SEUNGHAN昇瀚卻北爆出和女伴開房間，被網友群起嘲笑「還沒出道就塌房」。

昇瀚被爆出多張親密照片，當中和女子貼臉、接吻，甚至還有兩人躺在床上接吻的情侶照。推特上也有網友爆料，說昇瀚的這幾張床照還是特地到郊區松島開房間。

爆料者提供的時間點是RIIZE出道前，當時已經確定成員名單，昇瀚卻還是敢大膽約會。其他爆料者加碼爆出昇瀚曾帶未成年少女開房間，而且是無套發生關係，事後再逼對方墮胎。其他如劈腿等爛事昇瀚也沒少幹，網友更從照片中推猜出他可能也是個老菸槍。

年僅19歲的昇瀚還沒走紅，這下可成為全網熱搜人物。現在不管公司給他什麼人設，恐怕都難洗白，而官方目前尚未正式對此做出回應。