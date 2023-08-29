「戲說台灣」許瀞蔆國中時險被性侵 20歲當街被擄驚悚過程曝光

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噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
許瀞蔆。 圖／擷自臉書
許瀞蔆。 圖／擷自臉書

童星出身的許瀞蔆出道超過20年，曾參與演出過演出不少電視劇，也在「戲說台灣」演過多種角色，日前則曝過去人生中遇過兩次危急情況，所幸她冷靜處理。

許瀞蔆日前接受「CTWANT」訪問時，談到國中時到林口山區拍戲，收工時已經很晚，沒有車可坐回家，另一位童星的爸爸就提議可到他們家住一晚，當時因為與那位童星認識多年且又是同公司，她就欣然答應，原本她與那位童星是睡在同一個房間，但是童星的爸爸卻找藉口讓童星去另一間房睡，半夜她突然感覺到有人在摸她身體，還有親她，睜開眼一看竟是那位童星的父親，她嚇到開口把人趕出去，之後就把門鎖上，也不敢再睡了，隔天她把前晚發生的事情告訴那位童星，沒想到童星的父親竟要她別亂說話，當時因為年紀小，之後也沒有再把事情告訴其他人。

另外一次恐怖的經歷是她20歲那年，在路上突然被人用繩子勒住脖子，要把她推進車內，但她一直拼命抵抗，但最後仍被拖進車裡，遇到這種情況她在心裡想著要保持冷靜，想辦法逃走，開口與對方談判，得知對方是想要綁架勒贖，於是就表態自己是單親家庭，要養媽媽，平常都做兩份工作來維持家計，自己不是有錢人，可以把身上的錢都拿出來，請對方放她走，好在對方不是兇狠之人，聽到她的話，就吐露自己是因為被倒債，才想鋌而走險，最後對方沒有拿她的錢，還跟她道歉，接著就將她放走。

許瀞蔆慶幸自己兩次的危險經歷，都沒有被得逞，也都能冷靜面對處理，盡量讓自己會被傷害的情況降到最低，現在她走在路上都會時刻提高警覺，避免再被人跟蹤。

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