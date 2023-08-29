76歲艾爾頓強才剛唱完告別演唱會 驚傳摔倒送醫
流行搖滾天王艾爾頓強於2018年宣布將舉辦最後的巡迴演唱會，表示之後多花點時間陪伴家人，並在今年7月抵達美國道奇體育場舉辦告別巡迴演唱會，結束巡演生涯，未料最近傳出在法國尼斯的別墅內摔倒送醫，還立刻住院治療，而他的發言人證實就醫消息，但也表示留院觀察一晚後已經返家，狀況並無大礙。
「BBC」報導指出，艾爾頓強目前安養天年，與丈夫戴維弗尼什、兩個兒子在法國渡假，卻突然在別墅摔倒，送往摩洛哥格蕾絲王妃醫院中心的骨科接受治療，原本讓外界相當擔心，不過他的發言人表示住院僅是預防，他已在28日早上出院返家繼續休養，請外界不要擔心，艾爾頓強曾唱紅無數流行歌曲，但他在演唱會上的熱情奔放，也是相當罕見，更在2021年不慎跌倒，導致腰部受傷動手術，讓演唱會一度必須延期。
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