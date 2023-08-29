福原愛經紀公司悄解散 「哥哥是公司董事」日媒揭內幕：兄妹疏遠了
福原愛與前夫江宏傑之間的官司仍在進行中，如今則被爆出她的經紀公司竟已悄悄關閉3個月，而經紀公司原本是哥哥與母親開設，如今公司關了外界懷疑兄妹倆關係疏遠。
據日媒《女性自身》報導，2004年福原愛的哥哥與母親合開了「千秀企劃」，由大福原愛10歲的哥哥擔任公司代表董事，也是負責處理福原愛的經紀事務，不過從法人登記冊查詢到，「千秀企劃」已在今年5月31日解散。過去哥哥對福原愛非常支持，兄妹倆感情很好，還曾陪著福原愛前往雅典奧運。
哥哥公司過去主要的業務就是處理福原愛的經紀事務，2016年福原愛經紀事務則轉委託給電通Sports Partners，現在公司已經解散，有日本記者認為這樣代表著哥哥將不再負責處理福原愛的事情，推測兄妹兩人關係可能開始疏遠了。
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