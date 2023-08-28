快訊

「四腳督」局面不一定保送賴清德？郭台銘再添選戰變數 專家：長遠對他有益

獨／兩岸關係降冰點怎辦？蔣萬安明赴上海「兩岸論述」曝光

鄧佳華宣布加入民進黨 公開入黨3原因

昔合體狂撈千萬！江宏傑福原愛離婚後「全爆財務問題」

聯合報／ 記者李姿瑩／即時報導
江宏傑、福原愛不約而同為錢所困。圖／摘自微博
江宏傑、福原愛不約而同為錢所困。圖／摘自微博

江宏傑砸百萬投資的「乒乓吧」去年4月風光開幕，突透過社群宣布28日起暫停營業，待內部股東協商後會再另行公告。公告中直接點出面臨財務問題，而江宏傑的前妻福原愛才剛被日媒披露豪奢生活即將終結，這對離婚後的「桌球CP」，竟不約而同為錢所困。

江宏傑過去和福原愛以桌球界的金童玉女之姿，挾台日民眾高度好感，聯手賺進大筆代言費。當時他們光參加參加大陸實境節目「幸福三重奏」就傳出有千萬酬勞進帳，福原愛個人代言費用從千萬台幣直接翻倍，江宏傑也不停有商業活動上門，節目和廣告邀約沒停過，夫妻倆合體吸金效益驚人。

但好景不常，跨國童話婚姻僅維持4年半，江宏傑和福原愛各自有豪宅房貸要繳，加上家事官司纏身，讓廣告廠商態度轉趨保守。江宏傑光是和福原愛打官司，就燒掉300萬，福原愛也不遑多讓，工作收入雪崩式下滑，豪宅房貸壓得她喘不過氣，讓她只能先把豪宅出租，自己另找住處。

江宏傑一直想開桌球館培育人才，但球館開張才1年多，就無預警暫停營業。館方公告：「本公司無限創造桌球館有限公司（ONWARD TT）因於內部營運與財務問題，2023/8/28(一)起暫停營運，暫停期間內部股東協商後，再另行公告。如有任何相關問題請洽官網或是粉絲頁私訊。」

對於桌球館暫停營運，江宏傑方面低調回應：「球館目前暫時關閉，後續會員相關權益會盡快公告。」

而本來出入有勞斯萊斯代步的福原愛，被「女性自身」唱衰，她和名車、精品包為伍的日子「僅僅1年就面臨崩潰危機」。因為這台勞斯萊斯本來就不是福原愛的，是大陸贊助商總裁提供。如今她受到官司影響，豪宅降價求租，電視通告銳減，贊助商自然紛紛抽腿。

但和江宏傑不同的是，日本民眾對福原愛的反感度極高，甚至有律師拍影片批評這樁官司讓日本丟臉丟到國外。而江宏傑的社群上則盡是加油聲浪，粉絲都盼他能早日擺平官司，再次重新出發。

江宏傑投資的乒乓吧宣布暫停營業。圖／摘自IG
江宏傑投資的乒乓吧宣布暫停營業。圖／摘自IG

延伸閱讀

昔合體狂撈千萬！江宏傑福原愛離婚後「全爆財務問題」

還沒告贏福原愛！江宏傑球館爆財務問題 突暫停營業

福原愛富裕生活恐崩盤？日媒揭她日本代步名車真相

福原愛再上訴！江宏傑擔心1理由可能「不告了」

相關新聞

昔合體狂撈千萬！江宏傑福原愛離婚後「全爆財務問題」

江宏傑砸百萬投資的「乒乓吧」去年4月風光開幕，突透過社群宣布28日起暫停營業，待內部股東協商後會再另行公告。公告中直接點...

獨／8點檔苦情女婚9年生2子「魔化」 撂話：打死不再生

8點檔女星陳仙梅2014年與攝影師老公結婚，夫妻倆育有2個寶貝兒子，婚後她將重心轉往家庭，淡出螢光幕長達7年，直到202...

郭台銘參選總統....曝老婆曾馨瑩憂「名牌包申報」 閨密揭真相

鴻海集團創辦人郭台銘28日開記者會正式宣告要獨立參選2024總統大選，因為參選總統需要把所有資產做申報，因此郭台銘在記者會上還笑稱，老婆曾馨瑩跟他抱怨好幾天有幾個名牌包也需要申報

公視台語台節目被發現是重播 觀眾直言「過分」

公視台語台益智節目「全家有智慧」，即將在8月28日推出第六季，在節目籌備時，製作單位廣邀民眾組隊報名錄影挑戰台語拿獎金，製作人陳俊良透露報名的信件相當踴躍，有些已經報名過的隊伍，還偷偷重寄報名表進來，更有民眾在粉絲專頁上留言

身體不適8個月…王心凌入院動刀！術後狀況曝光

王心凌下月23、24日在小巨蛋展開「SUGAR HIGH」世界巡演，搶先公布周邊商品，因是別具意義的20周年出道紀念，她...

郭台銘宣布參選總統 恬娃激動痛哭「要發起全國連署」

鴻海集團創辦人郭台銘今早宣布加入2024年總統大選，身為郭台銘鐵粉的71歲恬娃剛剛受訪，透露剛聽到消息時忍不住激動掉淚，並決定發起連署，走遍全台各鄉鎮支持郭台銘，她表示當初希望柯文哲能和郭台銘搭檔參選，還特別去廟裡下跪祈福，相當有誠意。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦