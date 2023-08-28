郭台銘參選總統....曝老婆曾馨瑩憂「名牌包申報」 閨密揭真相

鴻海集團創辦人郭台銘28日開記者會正式宣告要獨立參選2024總統大選，因為參選總統需要把所有資產做申報，因此郭台銘在記者會上還笑稱，老婆曾馨瑩跟他抱怨好幾天有幾個名牌包也需要申報，不過曾馨瑩的閨密則透露本人並不在意此事。

據「壹蘋新聞網」報導，曾馨瑩好友透露，其實她並不再意名牌包的申報，只是不清楚申報的流程，所以才會向郭台銘多問了一句。而從曾馨瑩的IG上可以看出，她擁有的包包除了有愛馬仕（HERMES）和香奈兒（Chanel），也有不少其他時尚精品品牌像是CELINE、BALMAIN或MIU MIU等，從服裝、鞋子到配件，她也常會混搭不少潮流品牌。

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