公視台語台節目被發現是重播 觀眾直言「過分」

公視台語台益智節目「全家有智慧」，即將在8月28日推出第六季，在節目籌備時，製作單位廣邀民眾組隊報名錄影挑戰台語拿獎金，製作人陳俊良透露報名的信件相當踴躍，有些已經報名過的隊伍，還偷偷重寄報名表進來，更有民眾在粉絲專頁上留言：「你們又播重播，過分！我看到你們第六季報名錄影了，為什麼還是重播？」觀眾迴響的熱烈程度，讓主持人林美秀及阿松又驚又喜。

第六季延續前幾季由兩組家庭搶答的對抗模式，這次新增遊戲單元「台語摸看覓」，要請來賓運用觸感，摸看看恐怖箱內的物品，而曾處理過一雙兒女嘔吐物、大小便的阿松，直呼沒什麼好怕的，但林美秀坦言最害怕摸到蝴蝶，製作人陳俊良靈機一動：「我們來做一集是請主持人摸他們最害怕的物品。」嚇得林美秀大喊：「沒有了！我最勇敢了，我沒有什麼好怕的。」有趣互動笑翻眾人。

被問到如果流落到荒島，會選誰一起去，林美秀馬上回答：「我先生！但那邊應該要有廢棄的車，我先生可以去拆零件，他喜歡修車，讓他慢慢修，可以運一台到那邊嗎？買一台戰車讓他在那邊修理。」言語中擔心老公在荒島沒有事情做，而阿松也毫不猶豫地說：「我老婆！我去馬爾地夫看過落日，真的美到像幅畫，但我老婆沒看過，要帶她去看。」令林美秀忍不住讚嘆地說：「我先生沒這麼浪漫，我們的浪漫可能是他在修車，我在旁邊幫他拿手電筒。」

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