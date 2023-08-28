身體不適8個月…王心凌入院動刀！術後狀況曝光

王心凌下月23、24日在小巨蛋展開「SUGAR HIGH」世界巡演，搶先公布周邊商品，因是別具意義的20周年出道紀念，她親自參與商品監製，可愛爆表的視覺主題「Sugar Monster家族」則包括王冠、好心、阿凌、羞哥，還有她親自打造的王大龍共5隻小怪物，相當吸睛。

周邊包含開運小髮夾、金屬徽章、涼扇等，她也想讓平時喜歡乾一杯的朋友有可愛杯子，特別要求設計玻璃杯，全新設計的場控手燈更是引人矚目，以5隻小怪物為主角推出4款造型和1款隱藏限定款式手燈，不僅有15種燈光變化，還配有3種情境模式，讓觀眾在現場能夠隨著音樂的節奏與氛圍盡情享受，所有商品於今日下午2點開賣。

忙於工作的她年初出現鼻子、喉嚨不適跟頭痛的狀況，擔心影響後續工作，前陣子在醫師建議下做了功能性內視鏡鼻竇手術，目前恢復狀況良好，所有工作也如常進行。

另外，她也離開待了近11年的唱片公司環球音樂，如今新專輯即將開放預購，單曲會在演唱會前發行，是否代表將加盟索尼音樂？索尼音樂表示：「天晴娛樂與索尼音樂策略合作，聯手打造王心凌音樂版圖。」

王心凌前陣子在醫師建議下做了功能性內視鏡鼻竇手術。圖／天晴娛樂提供

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