郭台銘宣布參選總統 恬娃激動痛哭「要發起全國連署」

鴻海集團創辦人郭台銘今早宣布加入2024年總統大選，身為郭台銘鐵粉的71歲恬娃剛剛受訪，透露剛聽到消息時忍不住激動掉淚，並決定發起連署，走遍全台各鄉鎮支持郭台銘，她表示當初希望柯文哲能和郭台銘搭檔參選，還特別去廟裡下跪祈福，相當有誠意。

恬娃說，目前的總統參選人她都覺得很好，而且據她所知，有不少韓粉都變成了郭粉，她並表示南下遇到不少民眾，都問她為什麼要支持郭台銘，她也覺得民眾很可愛，無論最後誰當選，都是大家的福氣。

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