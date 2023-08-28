祕嫁科技業老公1年…林逸欣認了！催淚內幕曝光

林逸欣闊別11年推出新專輯「墜FALLING」，今在記者會開心宣布成為人妻，跟任職科技業的Tony在去年7月24日登記結婚，她說：「心情沒有實質上的感受，因為生活沒有太大變化。」只是兩人婚禮延期2次，她說現在有種怕麻煩的心態，且對婚禮沒有憧憬，想忙完專輯及巡演後再說。

至於低調原因則藏有洋蔥，她說外婆去年身體不太OK，希望能讓外婆見證喜事，所以在親人陪伴下登記結婚。

林逸欣(右)跟U:NUS團員吳昱廷合力演奏「灰色彩虹」。記者李政龍／攝影

林逸欣是師大音樂高材生。記者李政龍／攝影

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