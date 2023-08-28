祕嫁科技業老公1年…林逸欣認了！催淚內幕曝光

林逸欣闊別11年推出新專輯「墜FALLING」，今在記者會開心宣布成為人妻，跟任職科技業的Tony在去年7月24日登記結婚，她說：「心情沒有實質上的感受，因為生活沒有太大變化。」只是兩人婚禮延期2次，她說現在有種怕麻煩的心態，且對婚禮沒有憧憬，想忙完專輯及巡演後再說。
至於低調原因則藏有洋蔥，她說外婆去年身體不太OK，希望能讓外婆見證喜事，所以在親人陪伴下登記結婚。
王心凌下月23、24日在小巨蛋展開「SUGAR HIGH」世界巡演，搶先公布周邊商品，因是別具意義的20周年出道紀念，她...
鴻海集團創辦人郭台銘今早宣布加入2024年總統大選，身為郭台銘鐵粉的71歲恬娃剛剛受訪，透露剛聽到消息時忍不住激動掉淚，並決定發起連署，走遍全台各鄉鎮支持郭台銘，她表示當初希望柯文哲能和郭台銘搭檔參選，還特別去廟裡下跪祈福，相當有誠意。
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祖雄與佳娜求婚成功，且女友已懷孕是個女寶寶，之前兩人要回到佳娜家鄉烏克蘭，不料祖雄因為沒有簽證無法入境，兩人只好在波蘭待兩個星期
馬妞（馬維欣）過去因為「馬妞報報」談論演藝圈八卦而轟動一時，不過之後她因為開餐廳背著千萬債務，甚至還在遊覽車上賣內褲，如今一身病痛，有類風溼性關節炎
大陸選秀節目「中國好聲音」因為李玟生前的錄音檔曝光後，就陷入節目黑箱作業風暴，傳出花50萬人民幣（約218萬台幣）可獲得導師轉身，甚至傳出連冠軍也可以買，有屆冠軍就是花3千萬人民幣（約1.3億台幣）買來的
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