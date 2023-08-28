佳娜與祖雄波蘭遇歧視 海關嘲諷「為什麼要嫁給這個亞洲人」

祖雄與佳娜求婚成功，且女友已懷孕是個女寶寶，之前兩人要回到佳娜家鄉烏克蘭，不料祖雄因為沒有簽證無法入境，兩人只好在波蘭待兩個星期，這期間佳娜在烏克蘭的家人，也特地趕來波蘭團聚，就在準備要離開時，佳娜吐露在當地被歧視的狀況，希望之後不會再回來。

佳娜提到從一入境波蘭開始，在海關就被工作人員質疑問「妳為什麼要嫁給這個亞洲人？找不到其他的男生了嗎？」還露出不禮貌的冷笑嘲諷「Why him？」去超市買東西時，當她開口說烏克蘭語，服務員的態度馬上轉變，變得很不客氣，深深感受到波蘭人看不起烏克蘭人的態度。

另外去咖啡廳買東西，祖雄明明是說英文，服務人員卻裝聽不懂，後面三位亞洲人也遇到相同情況，看起來就像是故意刁難亞洲客人，但她去說了一模一樣的英文，服務人員就突然聽懂了，對待她的態度也很正常，她忍不住感嘆「可能我住在亞洲太久，已經忘記歐洲這些歧視的問題」，最後更吐露心聲「我想說再見波蘭，希望我不會再回來！」

udn討論區