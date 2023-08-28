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馬妞「洗牙嗆到水」竟住院 曝病痛纏身日吞14種藥

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
馬妞近年來病痛纏身。 圖／擷自臉書
馬妞近年來病痛纏身。 圖／擷自臉書

馬妞（馬維欣）過去因為「馬妞報報」談論演藝圈八卦而轟動一時，不過之後她因為開餐廳背著千萬債務，甚至還在遊覽車上賣內褲，如今一身病痛，有類風溼性關節炎，還有紅斑性狼瘡和乾燥症，每天要吞14種藥，日前再曝因為洗牙嗆到水，竟演變成吸入性肺炎住院。

馬妞在臉書發文透露，過去不正常的生活作息和繁忙的工作已經讓她欠下了健康債，隨著年齡的增長，一些慢性病的問題也開始浮現，每日要服用一堆藥物，甚至有次她在路上突然感到胸口壓迫、呼吸急促，路人關心詢問，但她無法馬上做出回應，最後靠著意志力勉強平復了呼吸，還有次去洗牙嗆到水，之後竟導致吸入性肺炎緊急住院好幾天，現在她也正視自己的健康問題。

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