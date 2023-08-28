花200萬買「好聲音」導師轉身？現任學員袁藝菲揭真實花費

大陸選秀節目「中國好聲音」因為李玟生前的錄音檔曝光後，就陷入節目黑箱作業風暴，傳出花50萬人民幣（約218萬台幣）可獲得導師轉身，甚至傳出連冠軍也可以買，有屆冠軍就是花3千萬人民幣（約1.3億台幣）買來的，不過如今則有現任學員揭參加節目的真實花費。

袁藝菲是本屆「中國好聲音」的學員，27日在微博發文揭露「身為2023年中國好聲音第一個四轉學員的我到底花了多少錢」，目前為止參加節目錄影的來回機票、住宿不到1萬人民幣（約4.3萬台幣），這些都是節目組全部報銷了，錄影期間也有便當可以吃，妝發和服裝都是節目組聘請資深優秀的老師，沒有任何收費。

接下來袁藝菲也提到有關簽約一事，「在錄節目之前有找到我，和我聊簽約的事情，當時以“再想想”為由婉拒了，後來也沒有再找我聊了」，接著也為節目組說話「現在我以一個站上舞台，獲得四位導師轉身的學員的角度來講，我沒有看到所謂50w一個轉身的黑幕，我也沒有感受到節目組任何一個人對我的不尊重」，最後更感謝表示「節目組的所有老師與我非親非故，也不圖名不圖利 （當然我也沒有）地幫助我站上這個舞台，這一點就值得我去感激一生」。

袁藝菲發文揭參加「中國好聲音」真實花費。 圖／擷自微博

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