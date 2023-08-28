問不出王思佳老公做哪行 小S抓狂「到底多神秘啊」
王思佳日前帶老公Joe一起上東森「小姐不熙娣」，王思佳分享和老公結婚後，在老公幫助下轉變形象，並因為對方鼓勵而開始經營自己的YT頻道，而且老公行動力超強，隔天就把頻道的Logo圖案做出來給她看，主持人小S好奇問Joe「你到底是做什麼的啊？」但Joe並未正面回答，只看著王思佳傻笑了一下，而王思佳也不斷岔開話題，讓小S忍不住抓狂「到底是一個多神秘的人啊」，最後王思佳才稍微透露老公是做投資之類的行業，相當低調。
王思佳轉戰YT經營有成，她說背後功臣其實是老公Joe，原來Joe為了激勵她開設頻道，還自己設計頻道Logo，小S好奇Joe的職業，王思佳代答「他就是自己上網去下載那個軟體」，小S又問「是工程師嗎？」，王思佳回「他不是，他也不是學這種電腦專業，反正他就幫我做出來」，小S不死心，繼續追問「投資者對不對，各種投資」，王思佳對此含糊帶過「對，就之類的」，助理主持派翠克笑說「真的口風超緊，問不出職業」。
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