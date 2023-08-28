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馬國畢酒駕稱「犯低級錯誤」 神隱半個月首發聲

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
藝人馬國畢。記者蔣永佑／攝影
藝人馬國畢。記者蔣永佑／攝影

藝人馬國畢本月11日傳出因酒駕被抓，事後受訪時道歉稱「犯了一個非常低級的錯誤」，北檢依公共危險罪將他緩起訴1年，並支付公庫4萬元。事發逾半個月，馬國畢再度於臉書發聲，「告訴自己絕對不能重蹈覆轍」。

馬國畢近來傳出酒駕後，於臉書道歉便神隱。至今已逾半個月，他昨（27日）在臉書發文，有感而發寫下：「人～二撇很好寫！但很難做！不斷從錯誤中成長，告訴自己絕對不能重蹈覆轍，面對陽光～勇往直前」，並要自己別再犯同樣的錯誤，並附上一張爬山的照片。

發文一出，許多圈內好友紛紛留言替他加油打氣，葉民志留言表示：「ㄧ般人只需對自己負責～沒辦法的是～你是家喻戶曉的公眾人物！所以～這社會就會用超高的道德標準來檢視你！沒辦法的事～加油啦！」，黃鐙輝則說：「草嶺馬國畢」，游安順也表示，「夠精彩了啦」。

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