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獨／被點名演「山道猴子」真人版？ 「八尺門」女神掏這物反應驚奇

聯合報／ 記者陳慧貞／專訪
雷嘉汭平日喜歡騎重機。記者李政龍／攝影
雷嘉汭平日喜歡騎重機。記者李政龍／攝影

23歲女星雷嘉汭因演出「八尺門的辯護人」中的印尼移工莉娜一角爆紅，外型甜美清新的她，私下最大的興趣是騎重機，日前她接受本報專訪，提到近期大紅的YT動畫短片「山道猴子的一生」內容與「重機」有關，還頻被敲碗拍真人版，雷嘉汭相當興奮，直言：「如果找我，一定演啊！為什麼不演？」對於該片真人版躍躍欲試。

雷嘉汭在「八尺門的辯護人」中有場到清真寺做禮拜祈禱戲，光唸著經文，就讓導演唐福睿被她散發出的「神聖力量」所衝擊而感動到落淚，讚她是「寶藏演員」。而雷嘉汭真實性格也很不同於同齡女生，喜歡的事物一動一靜相當極端，熱愛騎越野重機，感受崎嶇山路的顛簸，卻也愛製作蠟燭的居家自我療癒活動，還自認專長就是「睡覺」，「可以一睡20小時，中間都沒有醒來過喔，連去上廁所都沒有，前一天也沒有特別累，就是很能睡。」

年紀輕輕的雷嘉汭有「老靈魂」，除了偶像「五月天」的歌曲外，還喜歡鄭智化的1992年經典歌曲「水手」、「星星點燈」，問她隨身小物，她竟從衣領間掏出大大的「平安符」，「以為是項鍊嗎？這是媽媽帶我去廟裡求的。」表示除非工作造型會露出，其他時間絕不會輕易取下來，此外，她的隨身包內還有「錢母」、「淨水」等求財、保平安之物，喜歡帶有神秘色彩的事物。

雷嘉汭(中)在「八尺門的辯護人」中演出印尼看護，被譽為「寶藏演員」。圖／八大提供
雷嘉汭(中)在「八尺門的辯護人」中演出印尼看護，被譽為「寶藏演員」。圖／八大提供

雷嘉汭外表像混血兒，實則是道道地地的台灣女生。記者李政龍／攝影
雷嘉汭外表像混血兒，實則是道道地地的台灣女生。記者李政龍／攝影

雷嘉汭平日喜歡騎重機。圖／摘自臉書
雷嘉汭平日喜歡騎重機。圖／摘自臉書

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