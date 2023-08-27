郭靜跨足餐飲業「2實體店面」突關閉 經紀人揭原因：改變型態

郭靜出道至今已16年，2022年更開創自己的副業，與友合作投資開川滷店「麻十七」，一年多來開了6間分店，不料日前則宣告突實體店面結束營業。

郭靜的開設的「麻十七」除了有實體店面外，也再電商通路賣辣醬，26日她則貼出「麻十七」公告，台北101、Sogo忠孝兩間實體店要結束營業，不也透露「我們將以全新的形態登場，敬請期待」，據「TVBS新聞網」報導，郭靜經紀人回應，因為人力問題，所以要改變營運形態，因此收掉兩間百貨門市，目前在籌備新形態，今年內就會推出。

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