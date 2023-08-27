陳妍希PO兒上學影片 制服太亮眼年費百萬學校被起底

阿Ken林暐恆入行20年，除了搞笑模仿主持之外，還當電影導演，日前他擔任知名製作人「阿姑」周遊「聽咱的歌看咱的影」電視電影演唱會主持人，原來雙方還有一段不為人知的過往。

2023-08-27 12:23