陳妍希PO兒上學影片 制服太亮眼年費百萬學校被起底
陳妍希與陳曉合作「神鵰俠侶」男女主角小龍女、楊過，劇中深情虐戀，戲外則低調甜蜜，於2015年認愛，隔年結婚，婚後育有一子「小星星」。近日陳妍希分享送孩子上學的影片，卻因為制服顏色，被查出是讀哪學校，而該學校的學費相當驚人，也因此被網友拿來討論。
小星星升上了小學二年級，陳妍希分享小星星開心上學的影片，但該學校的制服在當地相當好認，是在世界各地有近10間分校的學校，而星星就讀的應是位於北京的分校，估算每年最高得花人民幣27萬6000元人民幣（約122萬元台幣）。而這所國際學校是很多明星的選擇，像是王菲女兒竇靖童、王岳倫女兒Angela都是念這所學校。
更多推薦
▪女神Yuri傳戀玖壹壹春風 吐心聲「對的人治癒你」親曝當天實情
▪美麗妄娜遭瘋傳有外流片 親點網址揭真相氣喊：要有誠意嘛
▪歌手神還原「山道猴子」爆紅 「小人國」富三代家世曝光
▪「全明星」女狀元晏柔中生了 老公緊抱喊「辛苦你了」
▪動物園點名柯佳嬿幫馬來貘寶寶取名 秒回創意名網狂讚
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言