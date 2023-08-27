影片流出！孟美岐從4米高空墜落 Ella台下直擊嚇瘋

陸綜「舞台2023」找來了王嘉爾、Ella（陳嘉樺）等人擔任舞台推薦人。在最新一集中，2021年10月陷入小三風波的藝人孟美岐，從4米多（約500公分）的高空直接墜落，讓在評審席的Ella嚇到抱頭睜大眼，驚恐表情變成熱搜。

曾在選秀節目「創造101」成功以限定組合「火箭少女101」出道的孟美岐與安崎，在最新一集中，兩人吊鋼絲升上4.3公尺的高空，孟美岐為了呈現緊張感，並沒有吊威亞或是攜帶護具，直接從空中墜落，墜落畫面十分震撼，同時也讓在座的評審嚇到驚呆。

這段驚險演出也造成不少討論，「孟美岐空中墜落」成了關鍵字，但也有人質疑製作單位，為了上熱搜搞噱頭，直說：「我還以為是真的。 搞這種噱頭只會讓大家更加討厭」。

Ella嚇到抱頭。圖／摘自微博

Ella嚇到抱頭。圖／摘自微博

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