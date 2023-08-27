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男星頂高學歷入行到阿姑家洗魚缸 超狂背景曝光

聯合報／ 記者陳慧貞／即時報導
阿Ken(右)、周遊出席台灣影人協會「聽咱的歌看咱的影」電視電影演唱會。記者沈昱嘉／攝影
阿Ken(右)、周遊出席台灣影人協會「聽咱的歌看咱的影」電視電影演唱會。記者沈昱嘉／攝影

阿Ken林暐恆入行20年，除了搞笑模仿主持之外，還當電影導演，日前他擔任知名製作人「阿姑」周遊「聽咱的歌看咱的影」電視電影演唱會主持人，原來雙方還有一段不為人知的過往。

原來阿Ken從哥倫比亞大學戲劇系畢業之後回到台灣，頂著高學歷入行，在演藝圈的第一份工作，是從連續劇幕後打雜的工作人員開始做起，劇組趕起戲來，日也操暝也操，經常夜戲一拍就到清晨5點，他只能在車上休息，早上8點又繼續趕戲，還經常被導演當眾罵，當時劇組都在打賭他能撐多久，沒想到他一待就是2年，後來才被王偉忠發掘轉到幕前。

周遊則說起當年故事，原來她與阿Ken父母熟識，當時阿Ken剛從國外唸書回來，初期就到阿姑公司工作，還曾幫忙洗魚缸，說起這段，阿姑一度口誤說成「浴缸」，接著又忙改正說「魚缸」，阿Ken笑：「都洗，魚缸、浴缸都有洗。」令眾人笑翻。

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