獨／張翰拚一年半拿碩士學位 為女兒教育一家移居台東

49歲男星張翰出身演藝世家，父親是資深藝人張國柱，弟弟是金馬影帝張震，他本身除了演戲也是導演，曾在北京電影學院導演系進修的他，疫情期間重回校園，今年順利取得世新大學廣播電視電影學系碩士學位，成為楊潔玫等人學弟。

張翰說這一年多的時間他做了很多事，不但拍了一些作品，也受邀到世新上課當講師，為了更充實自己他也在去年開始重回校園當起了學生，他僅利用一年多的時間就提早畢業，但真正拿到碩士學位必須交出論文，他說：「這真的是當學生中最折磨人的事了，我的論文一共改過3次題目，終於在25日交出了論文也拿到了畢業證書。」

張翰和老婆林利霏結婚7年，為了讓6歲女兒「翰寶」接受體制外教育，毅然決然把新店的房子賣出，舉家搬遷到台東。會做出這個重大決定的原因，是張翰認為現在的競爭力不像以往要透過考試獲得學位，而是應該是早點找到適合自己或是發展出有潛力的專長，他說：「我很多的朋友小孩現在才小三、小四，每天功課做到晚上十點，還要補習，女兒個性不太適合台北的教育模式每天考試，才會想到轉到台東的實驗學校。」

他說這一年總共搬了兩次家，目前在台東的計畫是先規劃女兒6年的小學生涯，他在台東相中一塊140坪的地，租下5年，在這邊蓋地上屋和菜園，他才剛搬到台東一個月，全家人都很開心，尤其是女兒：「她自己還弄了小菜園，老婆也很適應，新生活感覺一切都很新奇。」他打趣說，台東氣候怡人、天氣晴朗，他現在他比當地人還黑。

未來張翰為了工作仍會台北、台東兩地跑，同時也想利用自己的資源，當台東當地的協拍單位，為這塊土地和影劇圈做出貢獻，一方面也做城市行銷。

張翰(中)與老婆林利霏和女兒搬到台東生活，一切都很適應。圖／摘自臉書

張翰秀出畢業證書，取得碩士學位。圖／摘自臉書

張翰舉家搬遷到台東。圖／摘自臉書

林利霏(右)、張翰為了女兒移居到台東。圖／客台提供

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