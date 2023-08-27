宮崎駿「御用歌姬」井上杏美突發腦溢血 急送醫手術成功
曾多次為日本動畫大師宮崎駿動畫作品，演唱過主題曲的日本女歌手井上杏美，被外界稱為「宮崎駿御用歌姬」，26日傳出突發腦溢血緊急送醫，隨後經紀公司也證實此事。
58歲的井上杏美原本26日要舉行出道40週年的紀念演唱會，但日前在排練時突然感覺到頭痛之後就昏倒被緊急送醫，檢查結果是腦溢血，所幸手術很成功，而原訂演唱會則取消，她之後也透過經紀公司發聲，很感謝演唱會的工作人員及醫護人員。
井上杏美過去曾為宮崎駿動畫「天空之城」、「龍貓」、「魔女宅急便」演唱過主題曲，今年10月「吉卜力交響音樂會」將在台北、高雄舉行，井上杏美也會帶著女兒演出。
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