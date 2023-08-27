遭男友出賣外流私密影片 「宅男女神」解婕翎發聲打臉：根本不同人

日前網上爆出有「宅男女神」之稱的解婕翎私密影片外流，引發網友熱議，而本尊隨後也在社群做出回應，打臉網上的爆料。

近來有不少女網紅被傳私密影片，不過都遭到當事人否認，認為是惡意造謠，有網友在「爆廢公社二館」貼文轉發一篇新聞截圖，上面新聞標題是「百萬美女網紅被男友出賣私密片外流」，網友另外還附上一張解婕翎的照片，並寫道「百萬網紅女神驚爆流出影片曝光，各種刺激姿勢，好車在底下」，意指新聞報導的百萬美女網紅是解婕翎。

結果解婕翎看到這樣的貼文後，在IG限動做出回應，指出新聞內的照片不是她，根本是完全不同人，忍不住直呼「真的是要轉發新聞的話，也要搞清楚狀況，新聞內容不是我！」

解婕翎回應網傳私密影片外流一事。 圖／擷自IG

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