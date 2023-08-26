快訊

AI狂潮來襲！林百里稱應重新思考高等教育 會做1事才是好學生

傳9月2日宣布參選…郭台銘若連署選總統？謝典林：會幫忙

豪雨特報擴及10縣市一路下到晚間 3地慎防大雷雨

Lulu接棒黃子佼扛公益代言！嘆「最近完全沒見面」

聯合報／ 記者李姿瑩／台北即時報導
LULU黃路梓茵出席中秋團圓庇護有你展售活動。記者王聰賢/攝影
LULU黃路梓茵出席中秋團圓庇護有你展售活動。記者王聰賢/攝影

Lulu 26日以代言人身份出席新北市庇護工場中秋展售活動，過去黃子佼曾連續兩年為庇護工場代言，如今由徒弟接棒，頗有傳承意味。Lulu透露，其實已經有一陣子沒見到黃子佼，目前主要還是跟孟耿如聯絡比較多。

Lulu表示，她平時多是透過訊息聯絡黃子佼，「當然我覺得不管有沒有聯絡，任何事情發生，都是祝福的心情，希望一家人都可以平安。」現在黃子佼身體狀況已經慢慢好轉，Lulu認為未來無論他做什麼樣的決定，都一定會支持。「不管在事件的哪一方，我都希望每個人心裡是平安的。」

過去黃子佼每年都把送禮預算留給庇護工場，如今中秋節少了這筆大訂單，新北市把希望放在Lulu身上，相信Lulu的號召力不會遜色。勞工局局長也說，整體銷售業績是集眾人之力而成，不會因為單一訂購人造成大幅度影響。

Lulu過去和黃子佼都是以個人身份各自送禮，今年情況特殊，Lulu不排斥用師徒聯名的方式合送，會再詢問黃子佼的意見，尊重他的想法。而他們一起主持的「婚禮歌手」第3季情況尚不明朗，Lulu也只能請媒體以電視台說法為準，自己不便多言。

日前Lu爸載到乘客搭霸王車，因此鬧上警局。Lulu感謝警方和各界關注幫忙，讓整起事件平安落幕。她感嘆這不是爸爸第一次被乘客佔便宜，很多司機同業也跟Lu爸抱怨，常常遇到跑單奧客。Lulu只能提醒小黃運將一定要維護自己權益，呼籲乘客不要抱著僥倖心態，酸民更不要只會說風涼話，畢竟長程駕駛勞心勞力，每位司機背後要負擔的都是一個家庭的生計。

相關新聞：Lulu父遇「霸王車乘客」人找到了 謝員警盼「互信共好」：都是辛苦錢

LULU黃路梓茵（左三）出席中秋團圓庇護有你展售活動。記者王聰賢/攝影
LULU黃路梓茵（左三）出席中秋團圓庇護有你展售活動。記者王聰賢/攝影

LULU黃路梓茵出席中秋團圓庇護有你展售活動。記者王聰賢/攝影
LULU黃路梓茵出席中秋團圓庇護有你展售活動。記者王聰賢/攝影

相關新聞

Lulu接棒黃子佼扛公益代言！嘆「最近完全沒見面」

Lulu 26日以代言人身份出席新北市庇護工場中秋展售活動，過去黃子佼曾連續兩年為庇護工場代言，如今由徒弟接棒，頗有傳承...

「木曜4超玩」徵才薪資引熱議 人力銀行分析「在業界偏低」

人氣網路節目「木曜4超玩」因「一日系列」影片爆紅，但今年七月卻爆出幕後團隊集體離職，老闆Eric接著宣布節目暫停，預計9月推出新企畫。

豪門婚姻深似海？麻衣公開婚變內幕「恨也沒有用」

麻衣昨出席日本頂級燕窩品牌記者會，宣告正式重返台灣演藝圈。她在活動後接受「三立新聞網」訪問，坦言結婚後第四年夫妻感情變調...

「好聲音」黑幕風波燒向那英 被爆「賣上億豪宅避風頭」、機場踹人影片又曝光

大陸歌手那英曾多次擔任「中國好聲音」導師還帶出冠軍學員，李玟淚訴遭「中國好聲音」侮辱錄音檔曝光、生前被設計因而摔倒的內幕爆出後...

張惠妹馬來西亞開唱 「彩虹」元素全遭禁

歌手張惠妹「ASMeiR 2023世界巡迴演唱會」馬來西亞站昨晚登場，吸引近萬名歌迷朝聖，不過，張惠妹馬來西亞場仍禁止歌...

藏了50年！86歲周遊遭閨密曹金鈴出賣「懷孕胎停經歷」

台灣娛樂圈的兩大傳奇，知名電視製作人周遊和國寶級、台灣舞蹈國寶曹金鈴，兩人有著跨越半個世紀的友誼！周遊在國父紀念館舉辦「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦