「木曜4超玩」徵才薪資引熱議 人力銀行分析「在業界偏低」
人氣網路節目「木曜4超玩」因「一日系列」影片爆紅，但今年七月卻爆出幕後團隊集體離職，老闆Eric接著宣布節目暫停，預計9月推出新企畫。
據「ETtoday東森新聞雲」報導，當初麥卡貝以「無法勝任」為由資遣員工，跟著包括包括靈魂人物製作人陳百祥及其他員工跟進提離職。幕後團員大換血，網友發現麥卡貝徵才從節目製片、行銷企劃、攝影師職務通通有缺，但看到開出的薪資區間為32000至40000之間，認為「低了」。
而據「TVBS新聞網」報導，人力銀行分析剪輯職務若為職場新鮮人，起薪約33K，有3~5年經驗者可達40K，有經驗的節目製片也可談到37K，如此看來，麥卡貝開出的薪資在業界偏低。
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