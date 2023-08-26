豪門婚姻深似海？麻衣公開婚變內幕「恨也沒有用」
麻衣昨出席日本頂級燕窩品牌記者會，宣告正式重返台灣演藝圈。她在活動後接受「三立新聞網」訪問，坦言結婚後第四年夫妻感情變調，甜蜜期只維持了三年。
麻衣過去風光嫁給台塑長孫王泉仁，兒子出生後，她並沒有因此母憑子貴，反而忙到沒空去沉澱思考，加上王泉仁不在身邊，夫妻感情逐漸疏離。她感嘆：「看到很多夫妻可以恩愛20年或30年甚至一輩子，但原來建立家庭並非一件容易的事。」
她沒能挽回丈夫的心，也不想在大家面前表現難過情緒，只想專心帶好小孩。她在記者會上提到不後悔每一次相遇，言下之意不怨恨前夫。因為她覺得「恨沒有用啊也沒意義，太負面了，我想要讓自己樂觀面對」，感到難過失落時，就看書跟影片紓壓。
外界對豪門媳婦身份總有諸多想像，麻衣對此直言：「我就是結了婚的家庭主婦，我也不知道台灣豪門生活是什麼樣子，一直以來也都是自己做家事過生活，跟一般人沒什麼兩樣。」
麻衣也說，其實她從未想過放棄婚姻，是到後來觀念轉變，覺得重啟人生或許對彼此都好，「就是兩人都要開心，然後祝福對方。」
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