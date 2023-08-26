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「好聲音」黑幕風波燒向那英 被爆「賣上億豪宅避風頭」、機場踹人影片又曝光

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
那英曾多次擔任「中國好聲音」導師。 圖／截自微博／中國好聲音
那英曾多次擔任「中國好聲音」導師。 圖／截自微博／中國好聲音

大陸歌手那英曾多次擔任「中國好聲音」導師還帶出冠軍學員，李玟淚訴遭「中國好聲音」侮辱錄音檔曝光、生前被設計因而摔倒的內幕爆出後，網友砲轟好聲音，而那英也成網友聲討對象，指責她為何至今未發聲，更質疑她與製作單位「有關聯」。

而日前傳出那英因「身體不佳」因素辭演下個月的音樂活動，但過沒幾天被網友曝光泰國偶遇度假中的那英，部分網友指她是避風頭，也有網友認為旅遊休息很正常。但風波未平，陸網又傳出她要買掉北京上億豪宅，「準備移居海外避風頭」，但其實房產已於12日出售，顯然與之後才爆發的「好聲音」風波無關。

相關新聞：那英姊姊遭控逼「好聲音」選手簽約 親回應駁斥：那不是我

而那英被「好聲音」黑幕風波燒到，早前被與李玟私交甚篤的大咖天后甄妮點名砲轟，網還翻出她過往不滿機場被偷拍直接串踹人的影片又被翻出，網友表示，「她當年踹人我就覺得她不好惹，就這還能在豪橫的好聲音節目組平安無事的待這麽多季，我就不信她真的不知道好聲音里面的內幕。」而那英在「好聲音」風波後屢上熱搜，有網友猜測是藍台要轉移大眾焦點，仍不時提醒「別忘了最大目標是藍台」。

那英被爆賣豪宅避風頭。 圖／截自微博
那英被爆賣豪宅避風頭。 圖／截自微博

那英過往怒踹偷拍者的影片被翻出。 圖／截自微博
那英過往怒踹偷拍者的影片被翻出。 圖／截自微博

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