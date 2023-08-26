張惠妹馬來西亞開唱 「彩虹」元素全遭禁
歌手張惠妹「ASMeiR 2023世界巡迴演唱會」馬來西亞站昨晚登場，吸引近萬名歌迷朝聖，不過，張惠妹馬來西亞場仍禁止歌迷攜帶包括彩虹旗在內的任何旗幟，歌曲「彩虹」也不在演唱歌單中。
「ASMeiR 2023世界巡迴演唱會」從昨晚起連續兩天在亞通體育館（Axiata Arena）舉行。張惠妹在大馬有超高人氣，大批粉絲和歌迷上網搶購門票。
張惠妹昨晚開唱「血腥愛情故事」、「當我開始偷偷地想你」、「不要亂說」等歌曲，讓歌迷們超嗨。不過，根據大馬東方日報、星洲日報等媒體報導，粉絲們期待的歌曲「彩虹」不在歌單內。
報導指出，張惠妹的歌曲「彩虹」8月於中國巡迴演唱開始就不在演唱曲目中，當地歌迷粉絲禁帶彩虹元素進場，馬來西亞比照辦理，彩虹旗幟遭列違禁品。
報導說，彩虹象徵同志族群，「彩虹」是張惠妹獻給同志好友歌曲。這首歌曲也是台灣同志遊行主題曲，「彩虹」2014年在新加坡遭禁唱。
張惠妹昨晚在演唱會中入境隨俗向歌迷打招呼說：「先生女士，我是阿妹，大家好嗎。」（Tuan-tuandan puan-puan, saya Amei, apa khabar semua）現場歌迷在演唱會中自發性合唱，讓張惠妹開心高喊：「馬來西亞能！」（Malaysia Boleh！）
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