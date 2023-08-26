藏了50年！86歲周遊遭閨密曹金鈴出賣「懷孕胎停經歷」
台灣娛樂圈的兩大傳奇，知名電視製作人周遊和國寶級、台灣舞蹈國寶曹金鈴，兩人有著跨越半個世紀的友誼！周遊在國父紀念館舉辦「聽咱的歌 聽咱的影」公益演唱會，曹金鈴應邀擔任表演嘉賓為周遊獻舞。
阿姑說： 「曹金鈴每次看到我都會不停的叨唸，我明明是幕後製作人，但她老是在我耳邊指導我的造型，不要穿這件衣服、不要戴那個項鍊，常讓我忍不住怒吼『不要再唸了』。」曹金鈴透露阿姑隱藏了多年的祕密，原來阿姑懷小兒子時，原本一天到晚胎動不停的小寶寶，突然一整天都沒動靜，嚇的阿姑趕緊去看醫生，沒想到被醫生找到原因，周遊前一天應酬喝小酒，導致寶寶也在肚子「宿醉」，這件事成了姊妹倆講了一輩子的笑話。
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兩人的感情從中視合作節目開始結緣，周遊鼓勵曹金鈴接下工地秀的演出，曹金鈴曾一度猶豫，然而沒想到卻讓她賺了一大筆錢，這經歷也讓曹金鈴在歌唱和舞蹈方面更加自信，曹金鈴笑說：「重點是周遊都不從中抽成。」讓在一旁的周遊聽到連忙說：「我哪敢抽成，會被她唸死吧，我不要倒貼錢給她就好了。」
曹金鈴9月22號即將在中正紀念堂一樓藝廊舉辦「圓夢，成真：曹金鈴舞動人生回顧展」，將展出上百張曹金鈴走過輝煌的一甲子，在人生舞台上透過舞蹈演繹生命的多幅珍貴照片紀錄。曹金鈴分享要努力奮鬥活在每個當下，用照片說故事，也透過照片對展望未來！希望傳達這份熱情感染更多人，生命中透過和自己身體的對話與自己和好才能真正感受內心的快樂，獲得幸福」。周遊已經搶先看了部分照片，到時一定力挺去看展。
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