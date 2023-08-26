福原愛富裕生活恐崩盤？日媒揭她日本代步名車真相
福原愛被江宏傑控斷聯，神隱至今，近期日媒報導她出租豪宅但找不到房客，難抵房貸壓力，將原本200萬日幣租金大幅調降為150萬日幣，又爆金主贊助恐大縮水。
據日媒「女性自身」報導，福原愛過往和男友在東京出入時有勞斯萊斯代步，但其實名車並非福原愛自己買的車，而是歸屬於大陸金主，平時用車也是金主公司借來的。「女性自身」報導指出，去年拍到福原愛揹名牌包、戴著鑽戒，如今優渥生活恐因全面崩盤。
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