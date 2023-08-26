林志穎談車禍哽咽內疚「險害到兒子」：他有事我怎麼過

林志穎車禍後正式復出，參加大陸節目「披荊斬棘哥哥3」錄製，近日他合體藍正龍、唐禹哲大跳「十七歲的雨季」，三位不老男神讓粉絲陷入回憶殺，他也在節目中哽咽談當時車禍差點害到兒子，若真發生此事他會內疚一輩子，這番談話感動無數粉絲。

林志穎發生車禍時，差0.1秒火燒車，當時路人拉出他和兒子，生死一瞬間。林志穎當時生死一刻的選擇：「0.1秒間的選擇，所有的傷勢都在林志穎身上，讓孩子只是輕傷，這就是純粹的愛」。他在節目中說到兒子和他那0.1秒的驚險一度哽咽，他說：「發生這樣的事情，如果他有甚麼事情，我怎麼去過我的未來，還好是我受傷，如果是他受傷，我想沒有辦法接受。」

藍正龍在彩排時，一直要林志穎小心身體，節目組也曝光不少林志穎復健畫面，林志穎也透露自己的臉上有20個鈦合金的點，因為當時臉骨脆裂，但目前恢復良好。

他和藍正龍及唐禹哲在舞台上重返17歲，三人狀態良好，唐禹哲的凍齡也讓粉絲驚訝：「怎麼可以完全都沒變！」

林志穎在「披荊斬棘的哥哥」中談車禍傷後狀況。圖／摘自YouTube／披荊斬棘的哥哥

藝人林志穎7月底發生車禍，所駕駛的特斯拉自撞安全後起火燃燒，燒到面目全非。圖／本報資料照片

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