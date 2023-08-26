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吳慷仁評「山道猴子」自我認同！覺得沉重不演真人版

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
吳慷仁出席foodpnda 11週年慶記者會。記者沈昱嘉／攝影
吳慷仁出席foodpnda 11週年慶記者會。記者沈昱嘉／攝影

由「Eric Duan」創作的YouTube動畫短片「山道猴子的一生」近期引發熱議，吳慷仁25日出席外送平台活動時表示也有在關注，但自己不會想去演，也覺得蠻有啟發性的，是自我認同：「雖然大家看了蠻熱鬧，但我自己覺得蠻沉重的。」

該片描述一名重機車友的一生，吳慷仁說，自己也有改車所以可以理解那些改車人的心情，也呼籲玩車應該是很開心的事但不要競速。他說自己屬於：「開帥不開快，開氣質的。」

延伸閱讀：吳慷仁遭影射劈腿約砲首露面 8字箴言定調「讓子彈飛」

去年吳慷仁主演的「模仿犯」也被視為是今年金鐘獎的大黑馬，問到如果入圍的心情？他笑說：「就還沒公佈，這種也不會是我們自己說。」他說當演員就是做演員該做的事情，只要能被評審肯定就是謝謝。他和演「人選之人」的黃健瑋也是好友，被問到是否也關心對方捲入#MeToo風波？他低調說：「有正常關心。」

他和外送平台合作4年，透露平常訂餐都是用匿名，如果碰到送外送的人認出他也只會點頭微笑，但會給小費。自己若在家不是很愛訂外送，反倒是女友邵雨薇比較愛訂。聊起和女友的婚事，吳慷仁笑說之前代言鑽戒的廠商有說過會替他準備，但目前都是「順其自然」，一切都沒有肯定的答案。

吳慷仁出席foodpnda 11週年慶記者會。記者沈昱嘉／攝影
吳慷仁出席foodpnda 11週年慶記者會。記者沈昱嘉／攝影

吳慷仁出席foodpnda 11週年慶記者會。記者沈昱嘉／攝影
吳慷仁出席foodpnda 11週年慶記者會。記者沈昱嘉／攝影

吳慷仁出席foodpnda 11週年慶記者會。記者沈昱嘉／攝影
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