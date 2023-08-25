福原愛扛房貸當包租婆 被爆找嘸房客租金大降11萬
福原愛被江宏傑控訴斷聯，行蹤成謎，眾人好奇她收入問題，不過早前日媒《週刊女性》報導分析她的仍有WTT總經理、青森大學客座副教授等職務，經濟應該不成問題。而據日媒《女性自身》報導，福原愛今年搬出當初以3億日幣（約6533萬台幣）買下的公寓，將其出租當起包租婆。
據《女性自身》報導，福原愛當初貸款買下公寓，今年3月搬出，並將公寓出租，但至今仍無房客，福原愛這個月將原本200萬日幣（約43.5萬台幣）的租金調降至150萬日幣（約32.6萬台幣），房仲指出這算是「大降價」，因房貸壓力才有此決定。
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