唐美雲歌仔戲團4度到馬來西亞交流 2千張門票一掃而空

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
唐美雲第4次率領唐美雲歌仔戲團的團員們到馬來西亞演出，每一次都深受好評。圖／唐美雲歌仔戲團提供
唐美雲第4次率領唐美雲歌仔戲團的團員們到馬來西亞演出，每一次都深受好評。圖／唐美雲歌仔戲團提供

唐美雲歌仔戲團成立26年，過去曾連續三度受邀參加喬治市世界文化遺產機構的活動，演出「添燈記」、「薛丁山與樊梨花」等經典大戲，獲得主辦方、媒體與觀眾的熱烈好評。今年再度收到世界文化遺產機構喬治市的邀請，唐美雲歌仔戲團於8月22日至28日第四度赴馬來西亞進行文化交流。

唐美雲表示為了這一次的演出，劇組不惜重金也要以大陣杖的編制讓海外觀眾欣賞到最完整的演出，也是劇團總動員期待已久的盛事，希望把歌仔戲傳承到海外，同時也能和馬來西亞的民眾做交流。

本次活動引起熱烈搶票狂潮，2000張票券在短短三天內即索取一空。劇團將在喬治市藝術節上，帶來兩齣精彩好戲，一齣是詼諧幽默的傳統大戲「天鵝宴」、一齣是倡導孝親、茹素及慈悲大願的宣導劇「光目女救母」。此外，團隊還與當地學校合作，舉辦校園聯合推廣活動，與青年學子進行互動式教學，獲得滿堂的掌聲與喝采。

「天鵝宴」中的主要角色小咪老師也將參與此次演出，讓觀眾期待值提升。為了滿足眾多觀眾的期望，劇團決定破例一天內演出兩場。喬治市藝術節的宗旨是「A Festival for Everyone」，劇團與觀眾共同經歷多元文化藉此交流與融合。

唐美雲率領唐美雲歌仔戲團的50位團員們到馬來西亞交流演出。圖／唐美雲歌仔戲團提供
唐美雲率領唐美雲歌仔戲團的50位團員們到馬來西亞交流演出。圖／唐美雲歌仔戲團提供

不只有演出表演，唐美雲(右一)也和中學生互動交流，讓更多年輕學子了解台灣歌仔戲之美。圖／唐美雲歌仔戲團提供
不只有演出表演，唐美雲(右一)也和中學生互動交流，讓更多年輕學子了解台灣歌仔戲之美。圖／唐美雲歌仔戲團提供

相關新聞

唐美雲歌仔戲團4度到馬來西亞交流 2千張門票一掃而空

唐美雲歌仔戲團成立26年，過去曾連續三度受邀參加喬治市世界文化遺產機構的活動，演出「添燈記」、「薛丁山與樊梨花」等經典大...

強忍血便一年多！楊烈把小病忍成「直腸癌第2期」

楊烈年過70依然活躍在螢光幕前，近期他在熱門影集中飾演反派，演技廣受好評。他日前到「聚焦2.0」分享過去抗癌的心路歷程，...

劉德華11歲愛女創作曝光！寵溺自豪「她畫得比我好」

入行40年的天王劉德華近來跨足藝術界，今（25）日出席人生首次藝術展「1/X劉德華的藝術空間」開幕，這次展覽由他跟5位藝...

中天提告賴品妤！怒斥她「不要把台灣人民當白痴」

賴品妤日前因為跌倒槓上中天記者，現在中天電視台硬起來維護自家員工，大動作發表聲明要對賴品妤提告。

Toyz突寫下「去看守所報到」疑入監服刑？IG更新曾曝這訊息

實況主Toyz（劉偉健）月初才傳因妨害名譽案件傳喚未到被通緝，後解釋是傳票寄到舊地址沒收到通知，赴派出所說明狀況後通緝已撤銷。而他因涉販大麻菸彈被警方溯源查獲，被台中地院依6個毒品罪處4年2月徒刑，案

蕭亞軒不生有秘？帥侄子高清正臉照曝光！

天后Elva蕭亞軒昨天（24日）開心舉辦加盟華納音樂簽約全球發佈會，摯愛的弟弟、弟媳及最疼愛的大姪子全部現身，讓她驚喜萬分，眼淚瞬間奪眶而出。尤其見著年少有為的大侄子，她突然有感而發：「所以我不用生小

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦