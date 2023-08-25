唐美雲歌仔戲團4度到馬來西亞交流 2千張門票一掃而空

唐美雲歌仔戲團成立26年，過去曾連續三度受邀參加喬治市世界文化遺產機構的活動，演出「添燈記」、「薛丁山與樊梨花」等經典大戲，獲得主辦方、媒體與觀眾的熱烈好評。今年再度收到世界文化遺產機構喬治市的邀請，唐美雲歌仔戲團於8月22日至28日第四度赴馬來西亞進行文化交流。

唐美雲表示為了這一次的演出，劇組不惜重金也要以大陣杖的編制讓海外觀眾欣賞到最完整的演出，也是劇團總動員期待已久的盛事，希望把歌仔戲傳承到海外，同時也能和馬來西亞的民眾做交流。

本次活動引起熱烈搶票狂潮，2000張票券在短短三天內即索取一空。劇團將在喬治市藝術節上，帶來兩齣精彩好戲，一齣是詼諧幽默的傳統大戲「天鵝宴」、一齣是倡導孝親、茹素及慈悲大願的宣導劇「光目女救母」。此外，團隊還與當地學校合作，舉辦校園聯合推廣活動，與青年學子進行互動式教學，獲得滿堂的掌聲與喝采。

「天鵝宴」中的主要角色小咪老師也將參與此次演出，讓觀眾期待值提升。為了滿足眾多觀眾的期望，劇團決定破例一天內演出兩場。喬治市藝術節的宗旨是「A Festival for Everyone」，劇團與觀眾共同經歷多元文化藉此交流與融合。

唐美雲率領唐美雲歌仔戲團的50位團員們到馬來西亞交流演出。圖／唐美雲歌仔戲團提供

不只有演出表演，唐美雲(右一)也和中學生互動交流，讓更多年輕學子了解台灣歌仔戲之美。圖／唐美雲歌仔戲團提供

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