強忍血便一年多！楊烈把小病忍成「直腸癌第2期」

聯合報／ 記者李姿瑩／台北即時報導
楊烈現在已經恢復健康。圖／年代提供
楊烈現在已經恢復健康。圖／年代提供

楊烈年過70依然活躍在螢光幕前，近期他在熱門影集中飾演反派，演技廣受好評。他日前到「聚焦2.0」分享過去抗癌的心路歷程，表示當時透過積極化療、調整生活作息，至今已成功抗癌18年，鼓勵民眾一定要定期檢查和勇敢接受治療。

楊烈在2005年時被檢查出罹患直腸癌，今年3月二哥同樣罹患大腸癌，但發現時卻為時已晚，從發病到逝世僅1年時間。楊烈心疼地說：「平時不曾聽他說過有病痛。」遺憾太晚發現家人異樣。

楊烈自曝在確診直腸癌前，曾血便長達1年多，當時以為是痔瘡，只要忍過去就好，沒想到某次如廁時腹痛難耐、大量出血，他才驚覺身體有異。醫生檢查後宣布他是「直腸癌第2期」，所幸發現的早，經過2次開刀、10個月化療並定期追蹤，至今已成功抗癌18年。

楊烈回想起抗癌過程，自認非常不容易。現在他自有一套抗癌養生法，平時都透過「八卦拳」來強身保健，相較有氧運動更注重筋骨柔軟度。先前因為罹癌，他暴瘦15公斤，為了攝取充足營養，他也秉持多吃蔬果、少吃肉的飲食習慣，透過運動與飲食調理雙管齊下，到現在都維持良好健康狀態。

胃腸肝膽科蘇銘堯醫師提醒，平時上廁所若常發生「有便意卻無法順利排出」的情況，就要當心是否為大腸癌前兆，以及直系血親中有人未滿50歲就罹患大腸癌，也要注意未來罹癌風險也會比一般人高達5倍之多，楊烈也呼籲身體若有異常病痛，應盡快就醫檢查、避免讓小痛忍成大病，相關內容請鎖定本週六晚間8點，於年代新聞50頻道播出。

楊烈現在已經恢復健康。圖／年代提供
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