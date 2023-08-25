劉德華11歲愛女創作曝光！寵溺自豪「她畫得比我好」

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
劉德華相當有藝術天份。圖／台灣映藝提供
劉德華相當有藝術天份。圖／台灣映藝提供

入行40年的天王劉德華近來跨足藝術界，今（25）日出席人生首次藝術展「1/X劉德華的藝術空間」開幕，這次展覽由他跟5位藝術家合作，不過現場發現原來還有第6位「隱藏人物」，就是他11歲的女兒劉向蕙（Hanna），他一臉滿足地笑說女兒的畫畫技巧比自己還好，「大家覺得畫得漂亮的那一幅，其實都不是我畫的。」

劉德華化身導覽員一一解說作品，提到：「第一件展品是禪繞畫，也是一個起步，好多人會說劉德華好努力，原來不斷重複都是一種藝術，所以我特別安排禪繞畫作為第一件展品。」他也選了自己的代表作「天若有情」及「大隻佬」兩部電影為主題，創作一系列象徵愛情的結晶藝術。

他透露女兒Hanna參與的部分：「當中一幅蘋果畫是我第一次看到Hanna的畫作，老師有提醒我要好好培養她，雖然我不遺餘力加以裁培，但也要她喜歡才行，現在步伐都慢下來。 」問到女兒有沒有繼承他的唱歌天份，劉德華笑說：「我在這方面不敢說有多出色，我女兒唱得比我好，但她一直不肯唱給我聽。」

劉德華還說曾有專業人士看過父女倆的作品，「專業人士有給意見，說『劉德華你要跳出框框，你看你女兒的創作空間還大過你』。」笑說自己是藝人，愛女才是藝術家，所以尊重女兒意見，讓她挑選畫作展出。

入行40年的天王劉德華近來跨足藝術界，25日出席人生首次藝術展「1/X劉德華的藝術空間」。圖／台灣映藝提供
入行40年的天王劉德華近來跨足藝術界，25日出席人生首次藝術展「1/X劉德華的藝術空間」。圖／台灣映藝提供

劉德華透露這次展覽中，女兒的作品也在其中。圖／台灣映藝提供
劉德華透露這次展覽中，女兒的作品也在其中。圖／台灣映藝提供

入行40年的天王劉德華近來跨足藝術界。圖／台灣映藝提供
入行40年的天王劉德華近來跨足藝術界。圖／台灣映藝提供

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