中天提告賴品妤！怒斥她「不要把台灣人民當白痴」

賴品妤日前因為跌倒槓上中天記者，現在中天電視台硬起來維護自家員工，大動作發表聲明要對賴品妤提告。

中天新聞以「賴品妤遭疑假摔不知悔改 還變本加厲抺黑 中天記者忍無可忍提告」為題，抗議「民進黨立委賴品妤遭廣大閱聽眾質疑假摔，還抹黑中天記者推她，自動二度改口跌倒原因，沒想到竟不知悔改，反而變本加厲，一再發表誹謗並損害中天記者及中天新聞名譽的言論，公然散布誣指中天記者移花接木、跟蹤騷擾、暴力行為、慣犯、及假記者真新聞製造業等等不實指控。」

對此，「中天記者林宸佑及中天新聞忍無可忍、不能再忍，將對賴品妤及民進黨提出刑事及民事訴訟，也籲請民進黨上下適可而止，不要把台灣人民當白痴。」

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