Toyz突寫下「去看守所報到」疑入監服刑？IG更新曾曝這訊息

實況主Toyz（劉偉健）月初才傳因妨害名譽案件傳喚未到被通緝，後解釋是傳票寄到舊地址沒收到通知，赴派出所說明狀況後通緝已撤銷。而他因涉販大麻菸彈被警方溯源查獲，被台中地院依6個毒品罪處4年2月徒刑，案件目前上訴台中高分院中。

這個月20日，Toyz突然在DC（Discord）群組內表示「去附近看守所報到了」，還向網友說後會有期，讓人錯愕且疑惑直問「真的進去了？」，不過也有網友認為這（入監）是遲早的事。不過Toyz後續雖然沒直播，但昨（24）日IG限動仍有更新為他的茶屋新開張作宣傳。

而據「ETtoday遊戲雲」報導，Toyz經紀人澄清Toyz只是「講幹話」，並沒有入監服刑，解答了網友疑惑。

Toyz日前留言突曝「去附近看守所報到了」。 圖／截自Discord

Toyz IG限動昨日仍有更新。 圖／截自instagram／toyzlol

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